***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.04.2022 16:02
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde 07.04.2022 tarihli rapor ile teyit edilmiştir..
Ulusal Kısa Vadeli (TR) A1+ Görünüm: Stabil (Önceki : A1+ Stabil) Ulusal Uzun Vadeli (TR) AA Görünüm: Stabil (Önceki : AA Stabil)
Kredi derecelendirme notuna ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017104
BIST
17:262.340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 23,80
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:2614,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0323
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:2616,1061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0727
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:26916,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,48
|Açılış
|: 915,80
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,28
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KLKIM
|20,50
|138.191.007
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.781.193
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.229.904
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|269.135.079
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|GZNMI
|37,60
|30.257.230
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,24
|74.469.556
|% -4,72
|
|BOBET
|4,40
|72.466.523
|% -4,14
|
|EDATA
|20,32
|22.269.748
|% -3,88
|
|THYAO
|35,36
|2.978.321.736
|% 2,14
|
|GARAN
|12,60
|2.272.193.827
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,78
|1.885.447.617
|% 2,00
|
|ASELS
|26,08
|1.694.574.759
|% 2,11
|
|SISE
|16,67
|1.649.055.925
|% 2,27
|
|YKBNK
|4,32
|1.572.801.636
|% 3,60
|
|ODAS
|2,09
|632.856.426
|% 0,97
|
|AKBNK
|7,98
|1.517.527.232
|% 3,77
|
|GARAN
|12,60
|2.272.193.827
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,57
|333.058.169
|% 0,78
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7356
|14,7397
|% 0,23
|
|Euro
|16,1015
|16,1113
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,2034
|19,2998
|% 0,19
|
|Frank
|15,7410
|15,8358
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9180
|3,9377
|% 0,21
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|7,30
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,45
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,41
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:36ISCTR
Yüzde 4.49 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 795, 618 adet işlem
-
17:35MAGEN
Yüzde 8.71 oranında artışla 9.98 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 000, 139 adet işlem
-
17:34LIDER
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 490, 065 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TOASO
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 97 artarak (% 1.20 ) 2, 105