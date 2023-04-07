***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.04.2023 14:13
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde 07.04.2023 tarihli rapor ile teyit edilmiştir..
Ulusal Kısa Vadeli (TR) A1+ Görünüm: Stabil (Önceki : A1+ Stabil) Ulusal Uzun Vadeli (TR) AA Görünüm: Stabil (Önceki : AA Stabil)
Kredi derecelendirme notuna ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133507
BIST
16:244.943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 30,27
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:2419,2516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:2421,0732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0395
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:241.242,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.243,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:24
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.786.482.861
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.075
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.195.565
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.321.860
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.441.508
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,52
|111.091.132
|% -7,15
|
|POLTK
|2.070,60
|25.125.667
|% -6,07
|
|DITAS
|27,64
|15.485.971
|% -4,69
|
|KGYO
|49,80
|11.522.608
|% -3,86
|
|THYAO
|127,50
|2.130.914.463
|% 0,24
|
|KOZAL
|21,68
|1.912.254.995
|% 1,31
|
|ASTOR
|58,05
|1.830.335.014
|% -1,19
|
|GESAN
|74,35
|1.786.482.861
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.505.448.705
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.217.019.487
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,16
|1.361.132.275
|% 1,07
|
|KOZAL
|21,68
|1.912.254.995
|% 1,31
|
|YYAPI
|3,02
|232.685.875
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,50
|191.993.758
|% -0,40
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2400
|19,2516
|% 0,00
|
|Euro
|20,9511
|21,0732
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,8062
|23,9256
|% -0,25
|
|Frank
|21,1411
|21,2685
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1164
|5,1421
|% 0,04
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|0,80
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.526
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.164
|4.202
|12,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|