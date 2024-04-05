***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.04.2024 10:46
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde 05.04.2024 tarihli rapor ile teyit edilmiştir..
Ulusal Kısa Vadeli (TR) A1+ Görünüm: Stabil (Önceki : A1+ Stabil) Ulusal Uzun Vadeli (TR) AA Görünüm: Stabil (Önceki : AA Stabil)
Kredi derecelendirme notuna ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268058
BIST
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12:039.378
En Düşük
|Değişim
|: 2,73%
|| 249,41
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.385
12:0332,0050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1092
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8585
12:0334,7268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0697
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
12:032.354,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,49
|Açılış
|: 2.354,71
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.359,47
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler12:01
|KSTUR
|8.222,50
|3.404.115
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|27.786.471
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|91.773.159
|% 9,96
|
|ATATP
|109,80
|90.149.347
|% 9,96
|
|GRNYO
|11,85
|22.618.225
|% 9,93
|
|BSOKE
|24,02
|151.068.649
|% -7,83
|
|BRKVY
|178,00
|7.368.235
|% -6,86
|
|AKENR
|15,26
|760.336.538
|% -6,67
|
|MMCAS
|11,50
|762.358
|% -5,81
|
|MEDTR
|28,34
|52.254.994
|% -5,66
|
|THYAO
|298,25
|5.280.098.353
|% 2,84
|
|ISCTR
|12,63
|3.662.383.988
|% 1,04
|
|YKBNK
|30,30
|2.997.918.589
|% 5,94
|
|KCHOL
|217,60
|1.809.972.681
|% 4,02
|
|EREGL
|40,98
|1.638.966.483
|% 3,96
|
|ISCTR
|12,63
|3.662.383.988
|% 1,04
|
|ZOREN
|5,51
|575.667.719
|% 4,75
|
|YKBNK
|30,30
|2.997.918.589
|% 5,94
|
|EKGYO
|9,74
|924.654.037
|% 4,96
|
|HALKB
|14,98
|960.521.815
|% 5,12
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0008
|32,0080
|% 0,35
|
|Euro
|34,7045
|34,7144
|% 0,17
|
|Sterlin
|40,0867
|40,2877
|% 0,23
|
|Frank
|35,1159
|35,2920
|% 0,05
|
|Riyal
|8,4580
|8,5004
|% 0,27
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,76
|26,80
|% 0,66
|
|Platin
|924,28
|925,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,01
|1.014,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,81
|90,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.287,45
|2.287,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
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12:16DESA
Yüzde 6.02 oranında artışla 26.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 519 adet işlem
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12:15XU100
Endeks 9, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 71 üstünde . İşlem hacmi 42, 727.00 milyon TL de
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12:15FONET
Yüzde 8.16 oranında artışla 33.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 562, 277 adet işlem
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12:14ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 109.80 lira fiyatla işlem gören hissede 838, 850 adet işlem
-
12:13ISGYO
Yüzde 5.85 oranında artışla 15.37 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 706, 590 adet işlem