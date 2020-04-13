***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarORFİN FİNANSMAN A.Ş.'nin 13/04/2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ileŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri tarafındanBorçlanma araçları ihracının gerçekleştirilmesi için aracı kurumların seçimi, ihraç edilecek borçlanma araçlarının niteliğinin, 400.000.000 TL'yi geçmeyecek şekilde nominal tutarının, satış şeklinin, satış fiyatının, 61 ayı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının, faiz türünün, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi dahil olmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi de dahil gereken tüm hukuksal ve idari işlem ve prosedürlerin yerine getirilmesi ve yetkili mercilere gerekli başvuruların yapılması hususlarındaGenel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837455BIST