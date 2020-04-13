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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2020 15:15
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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'nin 13/04/2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından
Borçlanma araçları ihracının gerçekleştirilmesi için aracı kurumların seçimi, ihraç edilecek borçlanma araçlarının niteliğinin, 400.000.000 TL'yi geçmeyecek şekilde nominal tutarının, satış şeklinin, satış fiyatının, 61 ayı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının, faiz türünün, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi dahil olmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi de dahil gereken tüm hukuksal ve idari işlem ve prosedürlerin yerine getirilmesi ve yetkili mercilere gerekli başvuruların yapılması hususlarında
Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837455


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Cumhuriyet 2.399 2.457 77,50  
Tam 2.466 2.529 83,50  
Yarım 1.199 1.231 38,80  
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