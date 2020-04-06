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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.04.2020 11:47
GÜNCEL HABERLER


19.03.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 250.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 97
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,85
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,38
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFORFN72010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.04.2019
Vade Başlangıç Tarihi 03.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.07.2020
Kayıt Tarihi 08.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.07.2020
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 02.04.2020 talep toplama ,03.04.2020 takas tarihli 97 gün vadeli 250.000.000,00 TL nominal değerli iskontolu Finansman Bonosu ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834938


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GSRAY 2,20 195.657.177 % 10,00  
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AYCES 15,08 2.235.491 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3028 8,3445 % 0,79  
Frank 6,8973 6,9389 % 0,53  
Riyal 1,7970 1,8060 % 0,67  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.641 1.642 22,89  
Altın Gr. 358 358 7,30  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,49 14,52 0,11  
Gümüş Gr. 3,18 3,18 0,06  
B. Petrol 33,28 33,28 -0,83  
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