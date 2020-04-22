***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.04.2020 15:11
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSORFN72013 Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni KUPON FAİZ ORANI GÜNCELLEMESİ
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 510.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 135.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.099
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,6195
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSORFN72013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.05.2017
Satışa Başlanma Tarihi 19.07.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.07.2017
Vade Başlangıç Tarihi 21.07.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 135.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.10.2017 18.10.2017 19.10.2017 3,6155 4.880.924,25 Evet
2 19.01.2018 18.01.2018 19.01.2018 3,8869 5.247.314,92 Evet
3 20.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 4,1492 5.601.419,92 Evet
4 20.07.2018 19.07.2018 20.07.2018 4,3278 5.842.529,92 Evet
5 19.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 5,6874 7.677.989,94 Evet
6 18.01.2019 17.01.2019 18.01.2019 6,9269 9.351.314,91 Evet
7 22.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 5,3523 7.225.604,92 Evet
8 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 5,9444 8.024.939,94 Evet
9 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 5,2741 7.120.034,93 Evet
10 21.01.2020 20.01.2020 21.01.2020 4,2975 5.801.624,93 Evet
11 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 3,4844 4.703.939,94 Evet
12 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 3,6195
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 135.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSORFN72013 ISIN kodlu tahvilin 4.703.939,94 tutarındaki 11. kupon ödemesi 22.04.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839814
BIST