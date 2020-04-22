***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSORFN72013 Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni KUPON FAİZ ORANI GÜNCELLEMESİYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 510.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 135.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 24.07.2020Vade (Gün Sayısı) 1.099Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,6195Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSORFN72013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.05.2017Satışa Başlanma Tarihi 19.07.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 21.07.2017Vade Başlangıç Tarihi 21.07.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 135.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.10.2017 18.10.2017 19.10.2017 3,6155 4.880.924,25 Evet2 19.01.2018 18.01.2018 19.01.2018 3,8869 5.247.314,92 Evet3 20.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 4,1492 5.601.419,92 Evet4 20.07.2018 19.07.2018 20.07.2018 4,3278 5.842.529,92 Evet5 19.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 5,6874 7.677.989,94 Evet6 18.01.2019 17.01.2019 18.01.2019 6,9269 9.351.314,91 Evet7 22.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 5,3523 7.225.604,92 Evet8 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 5,9444 8.024.939,94 Evet9 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 5,2741 7.120.034,93 Evet10 21.01.2020 20.01.2020 21.01.2020 4,2975 5.801.624,93 Evet11 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 3,4844 4.703.939,94 Evet12 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 3,6195Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 135.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSORFN72013 ISIN kodlu tahvilin 4.703.939,94 tutarındaki 11. kupon ödemesi 22.04.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839814BIST