GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.04.2020 14:24
GÜNCEL HABERLER



***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi KUPON FAİZ ORANI GÜNCELLEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni KUPON FAİZ ORANI GÜNCELLEMESİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 510.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.099
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,2674
ISIN Kodu TRSORFNE2019
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.05.2017
Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.01.2018 25.01.2018 26.01.2018 3,8616 5.792.399,92 Evet
2 27.04.2018 26.04.2018 27.04.2018 4,0869 6.130.349,89 Evet
3 27.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 4,2814 6.422.099,89 Evet
4 26.10.2018 25.10.2018 26.10.2018 5,6045 8.406.749,91 Evet
5 25.01.2019 24.01.2019 25.01.2019 6,8518 10.277.699,93 Evet
6 26.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 5,139 7.708.499,95 Evet
7 26.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 6,0123 9.018.449,92 Evet
8 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 5,0509 7.576.349,91 Evet
9 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 4,1798 6.269.699,94 Evet
10 24.04.2020 22.04.2020 24.04.2020 3,3579 5.036.849,92 Evet
11 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 3,2674
12 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSORFNE2019 ISIN kodlu tahvilin 5.036.849,92 TL tutarındaki 10. kupon ödemesi 24.04.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840108


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:4699.138
Değişim :  0,99% |  967,03
Açılış :  98.449  
Önceki Kapanış :  98.171  
En Yüksek
99.237 En Düşük
97.929
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VANGD 1,54 1.021.653 % 10,00  
BAKAB 8,70 10.685.663 % 9,99  
KENT 233,50 10.984.297 % 9,99  
RTALB 15,30 4.756.862 % 9,99  
YUNSA 11,35 32.641.188 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5874 8,6305 % 0,47  
Frank 7,1136 7,1564 % 0,38  
Riyal 1,8476 1,8569 % 0,34  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.733 0,71  
Altın Gr. 388 388 1,63  
Cumhuriyet 2.487 2.549 11,30  
Tam 2.552 2.615 11,60  
Yarım 1.243 1.276 5,60  
Çeyrek 624 638 2,80  
Gümüş.Ons 15,28 15,31 0,04  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,02  
B. Petrol 22,05 22,05 0,72  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru