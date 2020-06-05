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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.06.2020 14:44
GÜNCEL HABERLER



***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi KUPON FAİZ ORANI GÜNCELLEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni KUPON FAİZ ORANI GÜNCELLEMESİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 390.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.099
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,2669
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSORFN92110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.12.2017
Satışa Başlanma Tarihi 06.09.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2018
Vade Başlangıç Tarihi 07.09.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.12.2018 06.12.2018 07.12.2018 6,5583 26,31 29,02 1.967.490 Evet
2 08.03.2019 07.03.2019 08.03.2019 5,6516 22,67 24,67 1.695.480 Evet
3 07.06.2019 06.06.2019 07.06.2019 5,3265 21,36 23,14 1.597.950 Evet
4 06.09.2019 05.09.2019 06.09.2019 6,6724 26,76 29,57 2.001.720 Evet
5 06.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 4,696 18,84 20,21 1.408.800 Evet
6 06.03.2020 05.03.2020



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 13,53 2.658.515 % 10,00  
BAYRK 3,96 256.192 % 10,00  
RTALB 18,73 44.872.661 % 9,98  
FRIGO 17,75 891.356 % 9,98  
GENTS 2,54 60.304.594 % 9,96  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5501 8,5930 % 0,83  
Frank 7,0437 7,0862 % 0,08  
Riyal 1,7995 1,8085 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 -9,69  
Altın Gr. 372 372 -0,45  
Cumhuriyet 2.410 2.438 -9,30  
Tam 2.480 2.505 -13,30  
Yarım 1.210 1.225 -4,70  
Çeyrek 605 612 -2,40  
Gümüş.Ons 17,59 17,63 -0,09  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 -0,00  
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