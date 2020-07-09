***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFORFN72010 İtfa ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 250.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.07.2020Vade (Gün Sayısı) 97Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,85Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,38Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFORFN72010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.04.2019Vade Başlangıç Tarihi 03.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.07.2020Kayıt Tarihi 08.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 250.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin, 03.04.2020 tarihinde ihracı için OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 250.000.000 TL. nominal değerli, 97 gün vadeli ve Sabit faizli bonoların itfası tamamlanmış olup , itfa tarihi 09.07.2020'dİr. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858230BIST