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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.07.2020 16:13
GÜNCEL HABERLER



***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFORFN12115 FİNANSMAN BONOSU İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 70.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,47
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFORFN12115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 08.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.01.2021
Kayıt Tarihi 31.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.01.2021
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 08.07.2020 talep toplama ,09.07.2020 takas tarihli 179 gün vadeli 70.000.000,00 TL nominal değerli iskontolu Finansman Bonosu ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858231


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 38.066.574 % 10,00  
GLRYH 13,32 12.971.897 % 9,99  
KENT 917,10 35.012.843 % 9,99  
BFREN 342,60 24.862.196 % 9,98  
BERA 5,29 95.800.263 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6518 8,6952 % 0,34  
Frank 7,2887 7,3327 % 0,14  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 5,54  
Altın Gr. 400 400 0,93  
Cumhuriyet 2.595 2.617 12,00  
Tam 2.671 2.686 12,30  
Yarım 1.297 1.314 6,00  
Çeyrek 649 658 3,00  
Gümüş.Ons 18,95 18,99 0,24  
Gümüş Gr. 4,17 4,18 0,05  
B. Petrol 42,47 42,47 -0,83  
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