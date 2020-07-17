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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.07.2020 15:00
GÜNCEL HABERLER



***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSORFN72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 145.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 375
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,84
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSORFN72112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 16.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 145.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 9,5
2 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 9,5
3 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 9,5
4 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 9,5
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 9,5 145.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 16.07.2020 talep toplama ,17.07.2020 takas tarihli 375 gün vadeli 145.000.000,00 TL nominal değerli Özel Sektör Tahvil ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860241


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.373,10 20.959.971 % 10,00  
LUKSK 22,44 2.604.584 % 10,00  
NIBAS 15,51 6.447.162 % 10,00  
MERIT 30,80 228.228 % 10,00  
BFREN 551,40 6.449.668 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5832 8,6263 % -0,01  
Frank 7,2619 7,3057 % 0,56  
Riyal 1,8238 1,8330 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.808 10,24  
Altın Gr. 399 399 2,28  
Cumhuriyet 2.590 2.611 11,40  
Tam 2.668 2.679 11,70  
Yarım 1.295 1.310 5,70  
Çeyrek 649 656 2,80  
Gümüş.Ons 19,19 19,21 0,04  
Gümüş Gr. 4,23 4,23 0,01  
B. Petrol 43,09 43,09 -0,26  
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