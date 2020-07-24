***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi KUPON FAİZ ORANI GÜNCELLEMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni FAİZ ORANI GÜNCELLEMESİYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 510.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.10.2020Vade (Gün Sayısı) 1.099Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,6112ISIN Kodu TRSORFNE2019Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.05.2017Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 27.10.2017Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.01.2018 25.01.2018 26.01.2018 3,8616 5.792.399,92 Evet2 27.04.2018 26.04.2018 27.04.2018 4,0869 6.130.349,89 Evet3 27.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 4,2814 6.422.099,89 Evet4 26.10.2018 25.10.2018 26.10.2018 5,6045 8.406.749,91 Evet5 25.01.2019 24.01.2019 25.01.2019 6,8518 10.277.699,93 Evet6 26.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 5,139 7.708.499,95 Evet7 26.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 6,0123 9.018.449,92 Evet8 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 5,0509 7.576.349,91 Evet9 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 4,1798 6.269.699,94 Evet10 24.04.2020 22.04.2020 24.04.2020 3,3579 5.036.849,92 Evet11 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 3,2674 4.901.099,94 Evet12 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020 3,6112Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSORFNE2019 ISIN kodlu tahvilin 4.901.099,94 TL tutarındaki 11. kupon ödemesi 24.07.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861623BIST