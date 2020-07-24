***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSORFN82210 TAHVİL İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 75.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 02.08.2022Vade (Gün Sayısı) 739Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,60Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSORFN82210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 23.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 10,22 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 10,23 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 10,24 26.07.2021 23.07.2021 26.07.2021 10,25 25.10.2021 22.10.2021 25.10.2021 10,26 24.01.2022 21.01.2022 24.01.2022 10,27 25.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 10,28 02.08.2022 01.08.2022 02.08.2022 10,2Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 75.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz 23.07.2020 talep toplama ,24.07.2020 takas tarihli 739 gün vadeli 75.000.000,00 TL nominal değerli Özel Sektör Tahvil ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861626BIST