***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSORFN72112 KUPON ÖDEMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 145.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 27.07.2021Vade (Gün Sayısı) 375Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,84Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSORFN72112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 16.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 145.000.000Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 9,5 3.434.325 Evet2 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 9,53 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 9,54 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 9,5Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 9,5 145.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz Orfin Finansman A.Ş.'nin TRSORFN72112 ISIN kodlu tahviline ait 3.434.325,00 TL tutarındaki 1.kupon ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882170BIST