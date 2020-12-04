***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSORFN92110 KUPON ÖDEMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni KUPON FAİZ ORANI GÜNCELLEMESİYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 390.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 10.09.2021Vade (Gün Sayısı) 1.099Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,2217Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSORFN92110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.12.2017Satışa Başlanma Tarihi 06.09.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2018Vade Başlangıç Tarihi 07.09.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.12.2018 06.12.2018 07.12.2018 6,5583 26,31 29,02 1.967.490 Evet2 08.03.2019 07.03.2019 08.03.2019 5,6516 22,67 24,67 1.695.480 Evet3 07.06.2019 06.06.2019 07.06.2019 5,3265 21,36 23,14 1.597.950 Evet4 06.09.2019 05.09.2019 06.09.2019 6,6724 26,76 29,57 2.001.720 Evet5 06.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 4,696 18,84 20,21 1.408.800 Evet6 06.03.2020 05.03.2020 06.03.2020 3,8599 15,48 16,41 1.157.970 Evet7 05.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 3,6856 14,78 15,62 1.105.680 Evet8 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 3,2669 13,1 13,76 980.070 Evet9 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 4,1129 16,5 17,55 1.233.870 Evet10 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 4,2217 16,93 18,0411 04.06.2021 03.06.2021 04.06.202112 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 30.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSORFN92110 ISIN kodlu tahvilin 1.233.870,00 tutarındaki 9. kupon ödemesi 04.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891418BIST