***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.12.2020 16:14
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFORFNA2117 FİNANSMAN BONOSU İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 130.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 363
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,41
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFORFNA2117
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 17.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.12.2021
Kayıt Tarihi 15.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.12.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 17.12.2020 talep toplama ,18.12.2020 takas tarihli 363 gün vadeli 130.000.000,00 TL nominal değerli iskontolu Finansman Bonosu ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893848
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