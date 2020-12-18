***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFORFNA2117 FİNANSMAN BONOSU İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 130.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.12.2021Vade (Gün Sayısı) 363Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,40Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,41Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFORFNA2117Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 17.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.12.2021Kayıt Tarihi 15.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz 17.12.2020 talep toplama ,18.12.2020 takas tarihli 363 gün vadeli 130.000.000,00 TL nominal değerli iskontolu Finansman Bonosu ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893848BIST