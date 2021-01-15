***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.01.2021 14:59
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSORFN72112 KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 145.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 375
Faiz Oranı Türü
15:581.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -20,16
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.525
15:587,4406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0797
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4585
En Düşük
7,3521
15:589,0188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0505
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0376
En Düşük
8,9346
15:58441,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,25
|Açılış
|: 441,78
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler15:58
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|15.983.275
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|1.731.808
|% 9,98
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.871.354
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,83
|2.409.381.904
|% 1,29
|
|KOZAL
|112,70
|1.591.533.083
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,47
|1.332.699.573
|% -0,40
|
|THYAO
|13,22
|1.318.687.976
|% -0,30
|
|DOHOL
|3,45
|1.205.392.974
|% -4,96
|
|EKGYO
|2,47
|1.332.699.573
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,45
|1.205.392.974
|% -4,96
|
|SISE
|7,83
|2.409.381.904
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,60
|463.135.696
|% -2,44
|
|TSKB
|1,85
|433.406.706
|% -1,07
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4358
|7,4406
|% 1,08
|
|Euro
|9,0120
|9,0188
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,0848
|10,1353
|% 0,33
|
|Frank
|8,3260
|8,3762
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9734
|1,9833
|% 0,85
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,59
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,25
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.907
|2.980
|12,07
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|5,84
|
|Çeyrek
|705
|721
|2,92
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,56
|55,56
|-0,86
|
Seans Raporu
15:58
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16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, AKBNK, PGSUS
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16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 92 kaybederek (% -1.30 ) 1, 361
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16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, KERVN, INVEO, BURVA, OYAYO, PKENT, POLTK, KSTUR, AYCES, KRONT
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16:08
FMIZP, KSTUR, ROYAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:08
BASCM, ISKUR, PINSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında