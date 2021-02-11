***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSORFN22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 43.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 43.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 07.02.2023Vade (Gün Sayısı) 726Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF ENDEKS+150 BPSSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSORFN22315Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 10.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 43.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.05.2021 10.05.2021 11.05.20212 10.08.2021 09.08.2021 10.08.20213 09.11.2021 08.11.2021 09.11.20214 08.02.2022 07.02.2022 08.02.20225 10.05.2022 09.05.2022 10.05.20226 09.08.2022 08.08.2022 09.08.20227 08.11.2022 07.11.2022 08.11.20228 07.02.2023 06.02.2023 07.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.02.2023 06.02.2023 07.02.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz 10.02.2021 talep toplama ,11.02.2021 takas tarihli 726 gün vadeli 43.000.000,00 TL nominal değerli Özel Sektör Tahvil ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909068BIST