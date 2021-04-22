***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSORFN12217 KUPON ÖDEMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 74.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 17.01.2022Vade (Gün Sayısı) 542Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,95Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,33Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSORFN12217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 23.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 74.000.000Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 9,95 1.835.718 Evet2 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 9,95 1.835.718 Evet3 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 9,95 1.815.516 Evet4 26.07.2021 23.07.2021 26.07.2021 9,955 25.10.2021 22.10.2021 25.10.2021 9,956 17.01.2022 14.01.2022 17.01.2022 9,95Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 74.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz Orfin Finansman A.Ş.'nin TRSORFN12217 ISIN kodlu tahviline ait 1.815.516,00 TL tutarındaki 3.kupon ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930530BIST