***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSORFNK2219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 03.11.2022Vade (Gün Sayısı) 560Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) TLREFENDEKS DEĞİŞİM+150BPSSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSORFNK2219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 21.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 21.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 106.000.000Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.07.2021 26.07.2021 27.07.20212 26.10.2021 25.10.2021 26.10.20213 25.01.2022 24.01.2022 25.01.20224 26.04.2022 25.04.2022 26.04.20225 26.07.2022 25.07.2022 26.07.20226 03.11.2022 02.11.2022 03.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.11.2022 02.11.2022 03.11.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz 21.04.2021 talep toplama ,22.04.2021 takas tarihli 560 gün vadeli 106.000.000,00 TL nominal değerli Özel Sektör Tahvil ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930536BIST