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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.05.2021 14:35



***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSORFN22315 KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 43.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 43.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 726
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF ENDEKS+150 BPS
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSORFN22315
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 10.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 43.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 4,9262 20,2 21,8 2.118.266 Evet
2 10.08.2021 09.08.2021 10.08.2021
3 09.11.2021 08.11.2021 09.11.2021
4 08.02.2022 07.02.2022 08.02.2022
5 10.05.2022 09.05.2022 10.05.2022
6 09.08.2022 08.08.2022 09.08.2022
7 08.11.2022 07.11.2022 08.11.2022
8 07.02.2023 06.02.2023 07.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.02.2023 06.02.2023 07.02.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Orfin Finansman A.Ş.'nin TRSORFN22315 ISIN kodlu tahviline ait 2.118.266,00 TL tutarındaki 1.kupon ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936160


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