***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.07.2021 14:48
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSORFN12217 KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 74.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 542
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,95
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,33
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSORFN12217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 23.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 74.000.000
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 9,95 1.835.718 Evet
2 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 9,95 1.835.718 Evet
3 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 9,95 1.815.516 Evet
4 26.07.2021 23.07.2021 26.07.2021 9,95 1.916.378 Evet
5 25.10.2021 22.10.2021 25.10.2021 9,95
6 17.01.2022 14.01.2022 17.01.2022 9,95
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 74.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Orfin Finansman A.Ş.'nin TRSORFN12217 ISIN kodlu tahviline ait 1.916.378,00 TL tutarındaki 4.kupon ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951770
BIST