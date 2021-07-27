***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.07.2021 14:56
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSORFNK2219 KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 560
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREFENDEKS DEĞİŞİM+150BPS
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSORFNK2219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 21.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 106.000.000
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 5,516 20,97 22,65 5.846.960 Evet
2 26.10.2021 25.10.2021 26.10.2021
3 25.01.2022 24.01.2022 25.01.2022
4 26.04.2022 25.04.2022 26.04.2022
5 26.07.2022 25.07.2022 26.07.2022
6 03.11.2022 02.11.2022 03.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.11.2022 02.11.2022 03.11.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSORFNK2219 ISIN kodlu tahvilin 5.846.960,00 tutarındaki 1. kupon ödemesi bugün tamamlanmıştır. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952006
BIST