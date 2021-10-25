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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.10.2021 15:31



***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSORFN82210 KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 739
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,60
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSORFN82210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 23.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 10,2 1.907.250 Evet
2 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 10,2 1.907.250 Evet
3 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 10,2 1.886.325 Evet
4 26.07.2021 23.07.2021 26.07.2021 10,2 1.991.100 Evet
5 25.10.2021 22.10.2021 25.10.2021 10,2 1.907.250 Evet
6 24.01.2022 21.01.2022 24.01.2022 10,2
7 25.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 10,2
8 02.08.2022 01.08.2022 02.08.2022 10,2
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 75.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Orfin Finansman A.Ş.'nin TRSORFN82210 ISIN kodlu tahviline ait 1.907.250,00 TL tutarındaki 5.kupon ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972181


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DOBUR 45,24 3.961.879 % 9,97  
KSTUR 265,80 643.223 % 9,97  
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Altın Gr. 560 560 6,63  
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Tam 3.679 3.772 67,59  
Yarım 1.778 1.825 32,70  
Çeyrek 892 912 16,35  
Gümüş.Ons 24,43 24,45 0,14  
Gümüş Gr. 7,59 7,60 0,09  
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