***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSORFN92318 KUPON ÖDEMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 08.09.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) TLREFendeksdeğişim+%1,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSORFN92318Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 4,6471 18,64 19,98 6.970.650 Evet2 11.03.2022 10.03.2022 11.03.20223 10.06.2022 09.06.2022 10.06.20224 09.09.2022 08.09.2022 09.09.20225 09.12.2022 08.12.2022 09.12.20226 10.03.2023 09.03.2023 10.03.20237 09.06.2023 08.06.2023 09.06.20238 08.09.2023 07.09.2023 08.09.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.09.2023 07.09.2023 08.09.2023 150.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz Orfin Finansman A.Ş.'nin TRSORFN92318 ISIN kodlu tahviline ait 6.970.650,00 TL tutarındaki 1.kupon ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982630BIST