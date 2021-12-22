***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFORFNA2216 FİNANSMAN BONOSU İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 60.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.12.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,95Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,96Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFORFNA2216Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 21.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 21.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 22.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.12.2022Kayıt Tarihi 20.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 60.000.000Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz 21.12.2021 talep toplama , 22.12.2021 takas tarihli 364 gün vadeli 60.000.000,00 TL nominal değerli İskontolu Finansman Bonosu ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985471BIST