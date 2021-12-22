***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.12.2021 15:57
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFORFNA2216 FİNANSMAN BONOSU İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 60.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,95
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,96
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFORFNA2216
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 21.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.12.2022
Kayıt Tarihi 20.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 60.000.000
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz 21.12.2021 talep toplama , 22.12.2021 takas tarihli 364 gün vadeli 60.000.000,00 TL nominal değerli İskontolu Finansman Bonosu ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985471
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