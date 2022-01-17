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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.01.2022 15:33
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSORFN12217 İTFA ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020

İlgili İhraç cek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 74.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 542
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,95
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,33
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSORFN12217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 23.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 74.000.000
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 9,95 1.835.718 Evet
2 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 9,95 1.835.718 Evet
3 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 9,95 1.815.516 Evet
4 26.07.2021 23.07.2021 26.07.2021 9,95 1.916.378 Evet
5 25.10.2021 22.10.2021 25.10.2021 9,95 1.835.718 Evet
6 17.01.2022 14.01.2022 17.01.2022 9,95 1.694.526 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.01.2022 14.01.2022 17.01.2022 74.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSORFN12217 ISIN kodlu Özel Sektör Tahvili'nin 74.000.000,00 TL lik anapara ve 1.694.526,00 TL lik son kupon ödemesi bugün gerçekleşmiş olup, ilgili ÖST'nin itfası tamamlanmıştır.. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994660


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