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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.02.2022 14:20
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSORFN22323 KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 121.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 121.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREFENDEKS DEĞİŞİM+135BPS
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSORFN22323
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 05.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 121.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 5,001 20,06 21,62 6.051.210 Evet
2 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 4,1526 16,66 17,73 5.024.645,99 Evet
3 10.05.2022 09.05.2022 10.05.2022
4 09.08.2022 08.08.2022 09.08.2022
5 08.11.2022 07.11.2022 08.11.2022
6 03.02.2023 02.02.2023 03.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.02.2023 02.02.2023 03.02.2023 121.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSORFN22323 ISIN kodlu tahvilin 5.024.645,99 tutarındaki 2. kupon ödemesi bugün tamamlanmıştır. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999482


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Yarım 2.508 2.576 -1,84  
Çeyrek 1.258 1.288 -0,92  
Gümüş.Ons 22,48 22,51 0,11  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 0,05  
B. Petrol 93,44 93,44 2,33  
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