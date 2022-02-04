***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSORFN22323 KUPON ÖDEMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 121.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 121.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 03.02.2023Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) TLREFENDEKS DEĞİŞİM+135BPSSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSORFN22323Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 05.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 121.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 5,001 20,06 21,62 6.051.210 Evet2 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 4,1526 16,66 17,73 5.024.645,99 Evet3 10.05.2022 09.05.2022 10.05.20224 09.08.2022 08.08.2022 09.08.20225 08.11.2022 07.11.2022 08.11.20226 03.02.2023 02.02.2023 03.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.02.2023 02.02.2023 03.02.2023 121.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSORFN22323 ISIN kodlu tahvilin 5.024.645,99 tutarındaki 2. kupon ödemesi bugün tamamlanmıştır. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999482BIST