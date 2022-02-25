***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSORFN32413 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 190.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 190.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 01.03.2024Vade (Gün Sayısı) 735Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,2356Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,71Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRSORFN32413Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 24.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 24.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 5,23562 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 5,23563 25.11.2022 24.11.2022 25.11.2022 5,23564 24.02.2023 23.02.2023 24.02.2023 5,23565 26.05.2023 25.05.2023 26.05.2023 5,23566 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023 5,23567 24.11.2023 23.11.2023 24.11.2023 5,23568 01.03.2024 29.02.2024 01.03.2024 5,6384Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.03.2024 29.02.2024 01.03.2024 190.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz , 25.02.2022 takas tarihli 735 gün vadeli 190.000.000,00 TL nominal değerli Özel Sektör Tahvil ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004526BIST