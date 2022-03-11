***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.03.2022 14:43
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSORFN92318 KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 08.09.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREFendeksdeğişim+%1,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSORFN92318
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 4,6471 18,64 19,98 6.970.650 Evet
2 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 3,9751 15,94 16,92 5.962.650 Evet
3 10.06.2022 09.06.2022 10.06.2022
4 09.09.2022 08.09.2022 09.09.2022
5 09.12.2022 08.12.2022 09.12.2022
6 10.03.2023 09.03.2023 10.03.2023
7 09.06.2023 08.06.2023 09.06.2023
8 08.09.2023 07.09.2023 08.09.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.09.2023 07.09.2023 08.09.2023 150.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz Orfin Finansman A.Ş.'nin TRSORFN92318 ISIN kodlu tahviline ait 5.962.650,00 TL tutarındaki 2.kupon ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009496
BIST