***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSORFN82210 KUPON ÖDEMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 75.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 02.08.2022Vade (Gün Sayısı) 739Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,60Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSORFN82210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 23.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 10,2 1.907.250 Evet2 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 10,2 1.907.250 Evet3 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 10,2 1.886.325 Evet4 26.07.2021 23.07.2021 26.07.2021 10,2 1.991.100 Evet5 25.10.2021 22.10.2021 25.10.2021 10,2 1.907.250 Evet6 24.01.2022 21.01.2022 24.01.2022 10,2 1.907.250 Evet7 25.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 10,2 1.907.250 Evet8 02.08.2022 01.08.2022 02.08.2022 10,2Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 75.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?saha rating AA 07.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz Orfin Finansman A.Ş.'nin TRSORFN82210 ISIN kodlu tahviline ait 1.907.250,00 TL tutarındaki 7.kupon ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023496BIST