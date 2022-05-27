***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.05.2022 16:30
Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 5,2356 9.947.640 Evet
2 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 5,2356
3 25.11.2022 24.11.2022 25.11.2022 5,2356
4 24.02.2023 23.02.2023 24.02.2023 5,2356
5 26.05.2023 25.05.2023 26.05.2023 5,2356
6 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023 5,2356
7 24.11.2023 23.11.2023 24.11.2023 5,2356
8 01.03.2024 29.02.2024 01.03.2024 5,6384
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.03.2024 29.02.2024 01.03.2024 190.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA RATING AA 07.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Orfin Finansman A.Ş.'nin TRSORFN32413 ISIN kodlu tahviline ait 9.947.640,00 TL tutarındaki 1.kupon ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032971
BIST