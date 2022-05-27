***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 5,2356 9.947.640 Evet2 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 5,23563 25.11.2022 24.11.2022 25.11.2022 5,23564 24.02.2023 23.02.2023 24.02.2023 5,23565 26.05.2023 25.05.2023 26.05.2023 5,23566 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023 5,23567 24.11.2023 23.11.2023 24.11.2023 5,23568 01.03.2024 29.02.2024 01.03.2024 5,6384Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.03.2024 29.02.2024 01.03.2024 190.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA RATING AA 07.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz Orfin Finansman A.Ş.'nin TRSORFN32413 ISIN kodlu tahviline ait 9.947.640,00 TL tutarındaki 1.kupon ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032971BIST