***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSORFN82319 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 105.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 105.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 01.08.2023Vade (Gün Sayısı) 369Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 8,6014Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 34,50ISIN Kodu TRSORFN82319Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.03.2022Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 105.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 8,60142 26.01.2023 25.01.2023 26.01.2023 8,60143 27.04.2023 26.04.2023 27.04.2023 8,60144 01.08.2023 31.07.2023 01.08.2023 9,074Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.08.2023 31.07.2023 01.08.2023 105.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?saha rating (TR) AA 07.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz , 28.07.2022 takas tarihli 369 gün vadeli 105.000.000,00 TL nominal değerli Özel Sektör Tahvil ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048635BIST