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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.07.2022 17:14
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSORFN82319 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 105.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 105.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.08.2023
Vade (Gün Sayısı) 369
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 8,6014
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 34,50
ISIN Kodu TRSORFN82319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 105.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 8,6014
2 26.01.2023 25.01.2023 26.01.2023 8,6014
3 27.04.2023 26.04.2023 27.04.2023 8,6014
4 01.08.2023 31.07.2023 01.08.2023 9,074
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.08.2023 31.07.2023 01.08.2023 105.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
saha rating (TR) AA 07.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz , 28.07.2022 takas tarihli 369 gün vadeli 105.000.000,00 TL nominal değerli Özel Sektör Tahvil ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048635


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Altın Gr. 1.008 1.008 11,01  
Cumhuriyet 6.708 6.810 77,00  
Tam 6.721 6.799 8,00  
Yarım 3.275 3.324 4,00  
Çeyrek 1.642 1.662 3,00  
Gümüş.Ons 19,73 19,76 0,66  
Gümüş Gr. 11,33 11,35 0,36  
B. Petrol 101 101 -0,23  
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