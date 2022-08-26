***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSORFN32413 KUPON ÖDEMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni KUPON ORANI BELİRLENMESİYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 01.07.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 190.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 190.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 01.03.2024Vade (Gün Sayısı) 735Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,2356Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,71Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRSORFN32413Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.07.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 24.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 24.02.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 25.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 5,2356 9.947.640 Evet2 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 5,2356 9.947.640 Evet3 25.11.2022 24.11.2022 25.11.2022 5,23564 24.02.2023 23.02.2023 24.02.2023 5,23565 26.05.2023 25.05.2023 26.05.2023 5,23566 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023 5,23567 24.11.2023 23.11.2023 24.11.2023 5,23568 01.03.2024 29.02.2024 01.03.2024 5,6384Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.03.2024 29.02.2024 01.03.2024 190.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA RATING AA 07.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz Orfin Finansman A.Ş.'nin TRSORFN32413 ISIN kodlu tahviline ait 9.947.640,00 TL tutarındaki 2.kupon ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058547BIST