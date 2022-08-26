***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.08.2022 14:39
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSORFN32413 KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni KUPON ORANI BELİRLENMESİ
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 01.07.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 190.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 190.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş mkk
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.03.2024
Vade (Gün Sayısı) 735
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,2356
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,71
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRSORFN32413
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.07.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 24.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.02.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 5,2356 9.947.640 Evet
2 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 5,2356 9.947.640 Evet
3 25.11.2022 24.11.2022 25.11.2022 5,2356
4 24.02.2023 23.02.2023 24.02.2023 5,2356
5 26.05.2023 25.05.2023 26.05.2023 5,2356
6 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023 5,2356
7 24.11.2023 23.11.2023 24.11.2023 5,2356
8 01.03.2024 29.02.2024 01.03.2024 5,6384
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.03.2024 29.02.2024 01.03.2024 190.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA RATING AA 07.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Orfin Finansman A.Ş.'nin TRSORFN32413 ISIN kodlu tahviline ait 9.947.640,00 TL tutarındaki 2.kupon ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058547
BIST