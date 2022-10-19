***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSORFNK2318 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 03.03.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 151.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 06.11.2023Vade (Gün Sayısı) 383Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 35,35Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSORFNK2318Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.03.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 18.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 05.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 151.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.01.2023 20.01.2023 23.01.2023 8,28492 28.04.2023 27.04.2023 28.04.2023 8,19863 02.08.2023 01.08.2023 02.08.2023 8,28494 06.11.2023 03.11.2023 06.11.2023 8,2849Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.11.2023 03.11.2023 06.11.2023 151.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA RATING AA 07.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz , 19.10.2022 takas tarihli 383 gün vadeli 151.000.000,00 TL nominal değerli Özel Sektör Tahvil ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 19.10.2022 tariinde gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072897BIST