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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.10.2022 16:56
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSORFNK2318 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 03.03.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 151.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş mkk
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 06.11.2023
Vade (Gün Sayısı) 383
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 35,35
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSORFNK2318
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.03.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 05.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 151.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.01.2023 20.01.2023 23.01.2023 8,2849
2 28.04.2023 27.04.2023 28.04.2023 8,1986
3 02.08.2023 01.08.2023 02.08.2023 8,2849
4 06.11.2023 03.11.2023 06.11.2023 8,2849
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.11.2023 03.11.2023 06.11.2023 151.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA RATING AA 07.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz , 19.10.2022 takas tarihli 383 gün vadeli 151.000.000,00 TL nominal değerli Özel Sektör Tahvil ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 19.10.2022 tariinde gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072897


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Altın Gr. 981 981 9,00  
Cumhuriyet 6.624 6.724 2,00  
Tam 6.670 6.752 39,00  
Yarım 3.250 3.301 19,00  
Çeyrek 1.628 1.651 9,00  
Gümüş.Ons 18,83 18,87 0,38  
Gümüş Gr. 11,27 11,30 0,26  
B. Petrol 94,34 94,34 1,93  
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