BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,32
|49.424.010
|% 12,93
|FMIZP
|51,00
|39.056.921
|% 10,58
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9130
|7,9527
|% -0,08
|Frank
|6,3273
|6,3654
|% 0,82
|Riyal
|1,6391
|1,6473
|% 0,27
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|13,77
|Altın Gr.
|327
|327
|2,89
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|18,00
|Tam
|2.156
|2.210
|20,62
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,98
|Çeyrek
|523
|535
|4,99
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,16
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|B. Petrol
|51,59
|51,59
|-1,22
Seans Raporu
- 15:24EGCYH Yüzde -8.33 oranında düşüşle 0.33 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 194 adet işlem
- 15:23LIDFA Yüzde -5.44 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 968 adet işlem
- 15:22EDIP Yüzde -6.28 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 639, 058 adet işlem
- 15:21KARSN Yüzde -6.19 oranında düşüşle 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 758, 181 adet işlem
- 15:20XU100 Endeks 112, 225 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 56 altında . İşlem hacmi 8, 903.00 milyon TL de