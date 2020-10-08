***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoKENAN ADIYAMAN FİNANS DİREKTÖRÜ 31.12.2019 02166455909 kenan.adiyaman@orfin.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÖZGÜR ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Genel Müdürlük/Yönetim Kurulu Üyeliği Bulunmamaktadır. Hayır Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyeliği ve Risk Komitesi ÜyeliğiİBRAHİM EMRAH SİLAV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır ERDEMİR- GRUP FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ Bağımsız Üye Değil BulunmamaktadırFRANÇOİS GUIONNET Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. RCI BANQUE S.A- RCI BÖLGELER VE PERFORMANS DİREKTÖRÜ Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır.CEM AYSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır OYAK OTOMOTİV VE LOJİSTİK GRUP BAŞKANI Bağımsız Üye Değil BulunmamaktadırERTUĞRUL AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.11.2019 Bulunmamaktadır. OYAK Danışman ve OYAK muhtelif Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil Bulunmamaktadır.ALESSANDRO GARZIA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.06.2020 SATIŞ VE PAZARLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜRÜ RCI BANQUE SA AVRASYA BAŞKANI Evet Bağımsız Üye DeğilPATRICK JEAN MICHEL CLAUDE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.06.2020 Bulunmamaktadır. RCI BANQUE RİSK BÖLÜM BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879623BIST