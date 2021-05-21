***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÖZGÜR ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 13.12.2011 Genel Müdürlük/Yönetim Kurulu Üyeliği BULUNMAMAKTADIR Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyeliği ve Risk Komitesi ÜyeliğiİBRAHİM EMRAH SİLAV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2018 BULUNMAMAKTADIR ERDEMİR- GRUP FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ Bağımsız Üye DeğilCEM AYSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.07.2018 BULUNMAMAKTADIR OYAK OTOMOTİV VE LOJİSTİK GRUP BAŞKANI Bağımsız Üye DeğilERTUĞRUL AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.11.2019 BULUNMAMAKTADIR OYAK Danışman ve OYAK muhtelif Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilPATRICK JEAN MICHEL CLAUDE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.06.2020 BULUNMAMAKTADIR RCI BANQUE RİSK BÖLÜM BAŞKANI Bağımsız Üye DeğilXAVIER LEON SABATIER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2021 BULUNMAMAKTADIR RCI BANQUE GLOBAL PAZARLAMA BAŞKANI Bağımsız Üye DeğilFRANCOIS GUIONNET Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 13.06.2018 BULUNMAMAKTADIR RCI BANQUE S.A- RCI BÖLGELER VE PERFORMANS DİREKTÖRÜ Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937176BIST