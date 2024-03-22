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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.03.2024 17:35
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖZGÜR ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 13.12.2011 İcrada Görevli Genel Müdürlük/Yönetim Kurulu Üyeliği BULUNMAMAKTADIR Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyeliği ve Risk Komitesi Üyeliği
CEM AYSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 06.07.2018 İcrada Görevli BULUNMAMAKTADIR OYAK OTOMOTİV VE LOJİSTİK GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil
ERTUĞRUL AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.11.2019 İcrada Görevli BULUNMAMAKTADIR OYAK Danışman ve OYAK muhtelif Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil RİSK VE UYUM KOMİTESİ ÜYESİ
PATRICK JEAN MICHEL CLAUDE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.06.2020 İcrada Görevli BULUNMAMAKTADIR RCI BANQUE RİSK BÖLÜM BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil RİSK VE UYUM KOMİTESİ ÜYESİ
XAVIER GERARD DEROT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 09.01.2023 İcrada Görevli Bulunmamaktadır RCI Banque Uluslararası Direktör Evet Bağımsız Üye Değil
GEOFFROY YAN MARIE BUCHERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.02.2023 İcrada Görevli BULUNMAMAKTADIR RCI MENKUL KIYMETLEŞTİRME VE FİNANSAL İLETİŞİM BÖLÜM BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261547


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