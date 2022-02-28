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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.02.2022 18:28
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2022
Karar Sayısı
2022/04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. SORUMLULUK BEYANI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005297


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ISBTR 62.197,00 1.092.074 % 10,00  
ISKUR 1.097.250,00 1.097.250 % 10,00  
ALCAR 277,40 36.769.978 % 9,99  
KAPLM 47,34 2.062.013 % 9,99  
EDATA 22,10 9.981.648 % 9,95  
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Riyal 3,6862 3,7047 % 0,53  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.904 12,93  
Altın Gr. 848 848 9,27  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.633 5.775 43,48  
Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,36 24,39 0,13  
Gümüş Gr. 10,85 10,87 0,11  
B. Petrol 98,35 98,35 4,23  
Seans Raporu 18:05
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