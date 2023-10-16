***ORGE* *ALGYO*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ORGE******ALGYO*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler [ALGYO]İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAlarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih16/10/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimizin, Muğla ilinde inşa edilecek Bodrum Hillside Hotel Projesi'nin elektrik işlerine yönelik olarak verdiği teklifin kabul edildiği ve anlaşmaya varılmış olduğu sözleşme bedelinin sözleşme imza sürecinin tamamlanmasına kadar ticari sır kapsamında bulunması nedeni ile açıklanmaması hususları İşveren Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen Niyet Mektubu ile bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin 31.12.2024 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar sözleşme bedelini de içerecek şekilde yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206954BIST