***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2020 17:26
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836016
BIST
18:0592.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 310,69
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.382
18:056,7745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0064
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
18:057,3932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0746
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3937
En Düşük
7,2810
18:05359,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,50
|Açılış
|: 359,45
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|5.350.333
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.976.654
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|291.636
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|62.767
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|574.800.689
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|252.204
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|242.258
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|916.756
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|265.891
|% -9,26
|
|DARDL
|5,58
|3.363.554
|% -8,97
|
|ASELS
|24,40
|1.671.292.681
|% 2,95
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|GARAN
|7,81
|1.167.552.614
|% 0,64
|
|SASA
|8,94
|723.779.509
|% -3,46
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|YKBNK
|1,89
|502.143.538
|% 1,07
|
|PETKM
|3,42
|707.163.619
|% -0,87
|
|THYAO
|9,53
|1.613.712.275
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,03
|169.387.050
|% -2,83
|
|TSKB
|0,93
|145.062.203
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3419
|8,3837
|% 0,96
|
|Frank
|6,9599
|7,0018
|% 0,93
|
|Riyal
|1,7959
|1,8049
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-11,88
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,03
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,59
|32,59
|-0,46
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