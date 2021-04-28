***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 16:00
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931764
BIST
17:171.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
17:178,2049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
17:179,9299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
17:17467,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,63
|Açılış
|: 467,45
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler17:17
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.813.220
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.713.605
|% -9,98
|
|FRIGO
|33,54
|90.752.798
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.034.665
|% -9,78
|
|NIBAS
|15,26
|10.370.483
|% -9,49
|
|EREGL
|19,04
|949.252.079
|% -2,11
|
|KRDMD
|7,06
|743.170.491
|% -0,70
|
|GARAN
|7,12
|650.840.300
|% 0,00
|
|THYAO
|12,03
|583.906.945
|% 0,84
|
|PETKM
|6,46
|564.963.237
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,08
|280.023.677
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,06
|743.170.491
|% -0,70
|
|GWIND
|4,87
|473.994.294
|% -7,24
|
|GARAN
|7,12
|650.840.300
|% 0,00
|
|PETKM
|6,46
|564.963.237
|% -0,92
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1991
|8,2049
|% 0,00
|
|Euro
|9,9205
|9,9299
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,3610
|11,4180
|% -0,22
|
|Frank
|8,9422
|8,9961
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1797
|2,1906
|% -0,16
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,54
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|-0,09
|
|B. Petrol
|66,54
|66,54
|0,67
|