***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:26
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055800
BIST
15:122.860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,68
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.856
15:1217,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:1218,2221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0318
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:121.026,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,04
|Açılış
|: 1.026,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler15:10
|CMBTN
|264,30
|34.964.631
|% 9,99
|
|INTEM
|88,15
|8.715.672
|% 9,98
|
|TRCAS
|12,78
|16.167.889
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|348.873.368
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|174.873.371
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.179.941
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,90
|21.011.713
|% -6,81
|
|GSRAY
|6,27
|324.361.437
|% -5,57
|
|THYAO
|64,50
|3.753.700.021
|% 1,42
|
|TUPRS
|298,00
|3.178.172.641
|% 3,65
|
|YKBNK
|5,51
|1.307.797.513
|% 0,55
|
|KARSN
|7,62
|1.283.753.605
|% 6,42
|
|AKBNK
|10,44
|1.254.252.672
|% 2,15
|
|YKBNK
|5,51
|1.307.797.513
|% 0,55
|
|TSKB
|3,78
|823.200.300
|% 7,69
|
|EKGYO
|3,56
|765.372.124
|% 1,14
|
|KARSN
|7,62
|1.283.753.605
|% 6,42
|
|ZOREN
|2,71
|421.540.962
|% 2,65
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9617
|17,9631
|% 0,03
|
|Euro
|18,2039
|18,2169
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,5333
|21,6413
|% -0,26
|
|Frank
|18,8296
|18,9430
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7706
|4,7945
|% 0,03
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-1,91
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.891
|6.941
|-15,00
|
|Yarım
|3.358
|3.393
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|95,53
|95,53
|0,43
|