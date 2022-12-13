***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2022 17:31
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086914
BIST
17:395.275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 81,20
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
17:3918,6467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
17:3919,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2322
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
17:391.088,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 21,50
|Açılış
|: 1.088,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.091,07
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler17:39
|KRSTL
|9,46
|121.883.853
|% 10,00
|
|SILVR
|19,36
|204.276.548
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.657.249
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.498.537
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|282.343.945
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|EPLAS
|27,88
|41.013.660
|% -5,81
|
|SMRTG
|106,70
|761.562.491
|% -5,66
|
|AKGRT
|3,77
|309.511.043
|% -5,51
|
|AKSGY
|7,63
|105.731.067
|% -5,22
|
|KRDMD
|18,56
|10.258.483.450
|% 8,47
|
|EREGL
|43,28
|8.116.104.706
|% 4,34
|
|ASELS
|59,90
|7.576.328.647
|% 1,78
|
|THYAO
|145,30
|7.327.752.247
|% 0,21
|
|SISE
|41,42
|5.381.935.195
|% 3,39
|
|KRDMD
|18,56
|10.258.483.450
|% 8,47
|
|EKGYO
|7,97
|4.132.730.917
|% 1,14
|
|SKBNK
|2,77
|900.768.832
|% -1,07
|
|YKBNK
|11,70
|3.474.821.067
|% 0,78
|
|TSKB
|4,26
|1.254.315.359
|% 1,67
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6376
|18,6467
|% 0,05
|
|Euro
|19,8606
|19,8678
|% 1,18
|
|Sterlin
|23,0412
|23,1567
|% 1,08
|
|Frank
|20,0440
|20,1647
|% 1,12
|
|Riyal
|4,9412
|4,9660
|% 0,05
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|41,62
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|21,91
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.306
|7.362
|119,00
|
|Yarım
|3.538
|3.599
|58,00
|
|Çeyrek
|1.774
|1.799
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,32
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
17:39
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17:54MIPAZ
Yüzde 9.90 oranında artışla 14.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 250, 621 adet işlem
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17:53HEDEF
Yüzde 8.25 oranında artışla 22.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 510, 075 adet işlem
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17:52XU100
Endeks 5, 278 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 130, 893.00 milyon TL de
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17:52CRFSA
Yüzde 9.95 oranında artışla 75.70 lira fiyatla işlem gören hissede 654, 963 adet işlem
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17:51KRDMB
Yüzde 9.16 oranında artışla 16.08 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 965, 528 adet işlem