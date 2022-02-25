***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.02.2022 09:05
***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nevhan Gündüz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004327
BIST
11:111.884
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 32,44
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.896
En Düşük
1.866
11:1114,0687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0457
|Açılış
|: 14,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
11:1115,7808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0647
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
11:11864,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 9,19
|Açılış
|: 864,49
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler11:11
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.130.415
|% 9,96
|
|CEOEM
|13,47
|13.275.785
|% 9,16
|
|OYLUM
|4,70
|2.320.680
|% 7,31
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|TKFEN
|18,51
|233.262.191
|% -8,91
|
|DOBUR
|54,50
|2.348.736
|% -8,25
|
|THYAO
|24,98
|1.495.826.102
|% -1,19
|
|EREGL
|29,92
|746.956.581
|% 2,89
|
|GARAN
|11,19
|438.354.793
|% 1,63
|
|KRDMD
|10,91
|358.418.573
|% 3,41
|
|YKBNK
|3,56
|286.311.579
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,98
|165.897.900
|% -0,50
|
|YKBNK
|3,56
|286.311.579
|% 0,85
|
|HUNER
|2,82
|202.091.028
|% 6,02
|
|THYAO
|24,98
|1.495.826.102
|% -1,19
|
|GARAN
|11,19
|438.354.793
|% 1,63
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0619
|14,0687
|% 0,33
|
|Euro
|15,7627
|15,7808
|% -0,41
|
|Sterlin
|18,7907
|18,8849
|% 0,42
|
|Frank
|15,1487
|15,2399
|% 0,39
|
|Riyal
|3,7370
|3,7558
|% 0,33
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|15,16
|
|Altın Gr.
|864
|865
|9,20
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|0,12
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|2,42
|