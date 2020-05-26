***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
26.05.2020 18:03
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ekte pdf olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846784
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,7389
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0704
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8195
En Düşük
6,6969
18:057,4022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0226
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4471
En Düşük
7,3499
18:05370,81
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -7,71
|Açılış
|: 370,81
|
|Önceki Kapanış
|: 378,52
|
380,36
En Düşük
368,86
BIST En Aktif Hisseler
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,84
|19.684.106
|% 0,00
|
|GOZDE
|3,99
|24.692.545
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|IZMDC
|12,20
|25.210.191
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,64
|48.553.427
|% 0,00
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 0,00
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,00
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2822
|8,3237
|% 0,09
|
|Frank
|6,9422
|6,9840
|% -0,56
|
|Riyal
|1,7872
|1,7962
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-17,44
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-7,77
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.435
|-49,00
|
|Tam
|2.470
|2.499
|-50,30
|
|Yarım
|1.205
|1.221
|-24,60
|
|Çeyrek
|603
|611
|-12,30
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,97
|35,97
|0,44
|