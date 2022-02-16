Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

16.02.2022 21:27
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ekte pdf olarak verilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002248


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:432.023
Değişim :  -0,91% |  -18,49
Açılış :  2.050  
Önceki Kapanış :  2.041  
En Yüksek
2.059 En Düşük
2.018
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.176.719 % 9,98  
LUKSK 64,60 32.707.448 % 9,96  
OSTIM 1,77 71.203.452 % 9,94  
DESPC 10,30 18.884.444 % 9,93  
daha fazla
17:41 Alış Satış %  
Dolar 13,6050 13,6137 % 0,12  
Euro 15,4773 15,4888 % 0,05  
Sterlin 18,4939 18,5866 % 0,36  
Frank 14,7181 14,8068 % 0,16  
Riyal 3,6152 3,6333 % 0,08  
daha fazla
17:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.894 21,49  
Altın Gr. 827 827 8,51  
Cumhuriyet 5.497 5.580 85,00  
Tam 5.470 5.606 83,36  
Yarım 2.644 2.712 40,32  
Çeyrek 1.326 1.356 20,16  
Gümüş.Ons 23,72 23,74 0,08  
Gümüş Gr. 10,36 10,37 0,03  
B. Petrol 92,72 92,72 -2,09  
Seans Raporu 17:41
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru