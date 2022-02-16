***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 308.758.884 165.053.637Satışların Maliyeti21 -197.239.838 -100.677.140TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)111.519.046 64.376.497BRÜT KAR (ZARAR)111.519.046 64.376.497Genel Yönetim Giderleri22 -8.885.859 -6.934.655Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 16.376.769 9.904.116Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -36.506.182 -6.835.620ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)82.503.774 60.510.338Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 31.927.599 4.436.800Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 0 -948.691FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)114.431.373 63.998.447Finansman Gelirleri26 21.511.988 12.922.939Finansman Giderleri26 -10.534.885 -11.581.293SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)125.408.476 65.340.093Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.447.115 -10.761.957Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -761.253 -4.058.508Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -20.685.862 -6.703.449SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)103.961.361 54.578.136DÖNEM KARI (ZARARI)103.961.361 54.578.136Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3 -2Ana Ortaklık Payları103.961.364 54.578.138Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 1,30000000 0,68200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.191.047 10.072.302Dönem Karı (Zararı)103.961.364 54.578.138Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)103.961.364 54.578.138Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.485.157 9.235.524Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 1.341.015 1.168.756Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler230.329 25.463Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler230.329 25.463Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler483.716 208.412Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 220.012 169.623Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 263.704 38.789Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.592.425 126.028Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 -794.168 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 -1.134.876 177.786Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 336.619 -51.758Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-31.577.319 -4.587.245Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -31.577.319 -4.587.245Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 20.675.538 10.761.957Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -46.011 1.532.153Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-46.011 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 0 1.532.153İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-104.346.781 -50.876.529Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.420.405 -6.753.314İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -47.420.405 -6.753.314Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.435 -44.532İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -54.435 -44.532Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-100.667.117 -46.678.174Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -100.667.117 -46.678.174Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -39.927.219 4.086.453Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -2.722.093 1.883.349Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler91.116.106 102.848İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 91.116.106 102.848Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 1.332.143 -490.114Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.065.200 -2.251.602İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)29 -133 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 3.065.333 -2.251.602İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.068.961 -731.443Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19 -9.068.961 -731.443Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.870.574 12.937.133Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -10.320.473 -2.864.831YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.661.030 8.427.294Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,13 98.611 152.196Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -1.759.641 -734.902Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 0 9.010.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.213.388 28.544.540İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 432.780İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 0 432.780Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 0 35.590.547Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -10.644.913 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -350.933 -328.784Ödenen Faiz26 -6.217.542 -7.150.003YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-40.065.465 47.044.136Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -40.065.465 47.044.136DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 81.538.746 34.494.610DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.473.281 81.538.746Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 41.473.281 81.538.746Ticari Alacaklar80.416.483 33.563.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 80.416.483 33.563.026Diğer Alacaklar80.341 114.878İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 80.341 114.878Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar301.902.445 218.581.211Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 301.902.445 218.581.211Stoklar8 46.254.013 6.326.794Peşin Ödenmiş Giderler4.792.787 2.070.694İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 4.792.787 2.070.694Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 1.224.745 0Diğer Dönen Varlıklar19 9.564.321 449.205ARA TOPLAM485.708.416 342.644.554TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR485.708.416 342.644.554DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar181.412 92.440İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 181.412 92.440Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 77.650.000 40.885.000Maddi Duran Varlıklar12 3.435.143 7.870.926Kullanım Hakkı Varlıkları14 1.090.173 1.521.167Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 23.829 24.865Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar27 13.566.916 5.664.865TOPLAM DURAN VARLIKLAR95.947.473 56.059.263TOPLAM VARLIKLAR581.655.889 398.703.817KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 44.426.551 49.224.676Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 9.788.287 12.986.640Ticari Borçlar107.666.516 17.685.286İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 107.666.516 17.685.286Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 2.857.492 1.525.349Diğer Borçlar1.372.245 488.556İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 19.022 19.155İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.353.223 469.401Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 5.909.811 23.255.694Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 1.193.677Kısa Vadeli Karşılıklar747.556 371.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 249.094 136.963Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 498.462 234.758ARA TOPLAM172.768.458 106.731.599TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER172.768.458 106.731.599UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 3.546.864 13.557.942Diğer Borçlar2.181.511 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.181.511 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.345.880 1.196.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.345.880 1.196.701Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 56.489.108 35.813.570TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.563.363 50.568.213TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER236.331.821 157.299.812ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar345.324.093 241.404.027Ödenmiş Sermaye20 80.000.000 50.000.000Geri Alınmış Paylar (-)20 -355.250 -355.250Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 2.098.440 2.098.440Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)314.542 355.840Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)314.542 355.840Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 456.520 456.520Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -141.978 -100.680Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 4.411.742 3.702.140Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 154.893.255 131.024.719Net Dönem Karı veya Zararı103.961.364 54.578.138Kontrol Gücü Olmayan Paylar20 -25 -22TOPLAM ÖZKAYNAKLAR345.324.068 241.404.005TOPLAM KAYNAKLAR581.655.889 398.703.817Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 50.000.000 0 1.310.410 0 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 185.826.825 -20 185.826.805Transferler-1.534.727 46.842.472 -45.307.745Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)456.520 109.764 54.578.138 55.144.422 -2 55.144.420Dönem Karı (Zararı)0 0 54.578.138 54.578.138 -2 54.578.136Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)456.520 109.764 566.284 566.284Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-355.250 788.030 432.780 432.780Dönem Sonu Bakiyeler20 50.000.000 -355.250 2.098.440 456.520 -100.680 3.702.140 131.024.719 54.578.138 241.404.027 -22 241.404.005Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 50.000.000 -355.250 2.098.440 456.520 -100.680 3.702.140 131.024.719 54.578.138 241.404.027 -22 241.404.005Transferler709.602 53.868.536 -54.578.138Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.298 103.961.364 103.920.066 -3 103.920.063Dönem Karı (Zararı)0 103.961.364 103.961.364 -3 103.961.361Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-41.298 -41.298 -41.298Sermaye Arttırımı30.000.000 -30.000.000Dönem Sonu Bakiyeler20 80.000.000 -355.250 2.098.440 456.520 -141.978 4.411.742 154.893.255 103.961.364 345.324.093 -25 345.324.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)103.961.361 54.578.136DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-41.298 566.284Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 507.246Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -51.623 137.205Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.325 -78.167Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -50.726Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 10.325 -27.441Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-41.298 566.284TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)103.920.063 55.144.420Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3 -2Ana Ortaklık Payları103.920.066 55.144.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002247BIST