***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor
16.02.2022 21:26
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 308.758.884 165.053.637
Satışların Maliyeti
21 -197.239.838 -100.677.140
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
111.519.046 64.376.497
BRÜT KAR (ZARAR)
111.519.046 64.376.497
Genel Yönetim Giderleri
22 -8.885.859 -6.934.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 16.376.769 9.904.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -36.506.182 -6.835.620
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
82.503.774 60.510.338
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 31.927.599 4.436.800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -948.691
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.431.373 63.998.447
Finansman Gelirleri
26 21.511.988 12.922.939
Finansman Giderleri
26 -10.534.885 -11.581.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
125.408.476 65.340.093
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.447.115 -10.761.957
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -761.253 -4.058.508
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -20.685.862 -6.703.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
103.961.361 54.578.136
DÖNEM KARI (ZARARI)
103.961.361 54.578.136
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3 -2
Ana Ortaklık Payları
103.961.364 54.578.138
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 1,30000000 0,68200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.191.047 10.072.302
Dönem Karı (Zararı)
103.961.364 54.578.138
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
103.961.364 54.578.138
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.485.157 9.235.524
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 1.341.015 1.168.756
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
230.329 25.463
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
230.329 25.463
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
483.716 208.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 220.012 169.623
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 263.704 38.789
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.592.425 126.028
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -794.168 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -1.134.876 177.786
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 336.619 -51.758
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.577.319 -4.587.245
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -31.577.319 -4.587.245
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 20.675.538 10.761.957
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -46.011 1.532.153
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-46.011 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 1.532.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-104.346.781 -50.876.529
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.420.405 -6.753.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -47.420.405 -6.753.314
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.435 -44.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -54.435 -44.532
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-100.667.117 -46.678.174
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -100.667.117 -46.678.174
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -39.927.219 4.086.453
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -2.722.093 1.883.349
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91.116.106 102.848
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 91.116.106 102.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 1.332.143 -490.114
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.065.200 -2.251.602
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
29 -133 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.065.333 -2.251.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.068.961 -731.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 -9.068.961 -731.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.870.574 12.937.133
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -10.320.473 -2.864.831
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.661.030 8.427.294
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 98.611 152.196
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -1.759.641 -734.902
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 9.010.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.213.388 28.544.540
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 432.780
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 0 432.780
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 0 35.590.547
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -10.644.913 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -350.933 -328.784
Ödenen Faiz
26 -6.217.542 -7.150.003
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.065.465 47.044.136
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -40.065.465 47.044.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.538.746 34.494.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.473.281 81.538.746
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.473.281 81.538.746
Ticari Alacaklar
80.416.483 33.563.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 80.416.483 33.563.026
Diğer Alacaklar
80.341 114.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 80.341 114.878
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
301.902.445 218.581.211
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 301.902.445 218.581.211
Stoklar
8 46.254.013 6.326.794
Peşin Ödenmiş Giderler
4.792.787 2.070.694
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.792.787 2.070.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 1.224.745 0
Diğer Dönen Varlıklar
19 9.564.321 449.205
ARA TOPLAM
485.708.416 342.644.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
485.708.416 342.644.554
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
181.412 92.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 181.412 92.440
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 77.650.000 40.885.000
Maddi Duran Varlıklar
12 3.435.143 7.870.926
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.090.173 1.521.167
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 23.829 24.865
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
27 13.566.916 5.664.865
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
95.947.473 56.059.263
TOPLAM VARLIKLAR
581.655.889 398.703.817
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 44.426.551 49.224.676
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 9.788.287 12.986.640
Ticari Borçlar
107.666.516 17.685.286
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 107.666.516 17.685.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.857.492 1.525.349
Diğer Borçlar
1.372.245 488.556
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 19.022 19.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.353.223 469.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 5.909.811 23.255.694
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 1.193.677
Kısa Vadeli Karşılıklar
747.556 371.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 249.094 136.963
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 498.462 234.758
ARA TOPLAM
172.768.458 106.731.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.768.458 106.731.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.546.864 13.557.942
Diğer Borçlar
2.181.511 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.181.511 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.345.880 1.196.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.345.880 1.196.701
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 56.489.108 35.813.570
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.563.363 50.568.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
236.331.821 157.299.812
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
345.324.093 241.404.027
Ödenmiş Sermaye
20 80.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -355.250 -355.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 2.098.440 2.098.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
314.542 355.840
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
314.542 355.840
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 456.520 456.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -141.978 -100.680
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 4.411.742 3.702.140
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 154.893.255 131.024.719
Net Dönem Karı veya Zararı
103.961.364 54.578.138
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -25 -22
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
345.324.068 241.404.005
TOPLAM KAYNAKLAR
581.655.889 398.703.817
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 50.000.000 0 1.310.410 0 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 185.826.825 -20 185.826.805
Transferler
-1.534.727 46.842.472 -45.307.745
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
456.520 109.764 54.578.138 55.144.422 -2 55.144.420
Dönem Karı (Zararı)
0 0 54.578.138 54.578.138 -2 54.578.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
456.520 109.764 566.284 566.284
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-355.250 788.030 432.780 432.780
Dönem Sonu Bakiyeler
20 50.000.000 -355.250 2.098.440 456.520 -100.680 3.702.140 131.024.719 54.578.138 241.404.027 -22 241.404.005
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 50.000.000 -355.250 2.098.440 456.520 -100.680 3.702.140 131.024.719 54.578.138 241.404.027 -22 241.404.005
Transferler
709.602 53.868.536 -54.578.138
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.298 103.961.364 103.920.066 -3 103.920.063
Dönem Karı (Zararı)
0 103.961.364 103.961.364 -3 103.961.361
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.298 -41.298 -41.298
Sermaye Arttırımı
30.000.000 -30.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20 80.000.000 -355.250 2.098.440 456.520 -141.978 4.411.742 154.893.255 103.961.364 345.324.093 -25 345.324.068
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
103.961.361 54.578.136
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.298 566.284
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 507.246
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -51.623 137.205
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.325 -78.167
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -50.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 10.325 -27.441
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.298 566.284
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.920.063 55.144.420
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3 -2
Ana Ortaklık Payları
103.920.066 55.144.422
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002247
BIST