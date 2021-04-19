***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2021 18:13
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi
16:021.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
16:028,1210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0327
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
16:029,7867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0477
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
16:02461,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,44
|Açılış
|: 461,99
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler16:02
|JANTS
|709,50
|48.106.972
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|32.132.124
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.194.029
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,10
|19.911.699
|% 6,72
|
|KUTPO
|51,30
|51.822.761
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.507.307
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|452.723
|% -9,98
|
|GARAN
|7,13
|1.192.438.363
|% 1,86
|
|EREGL
|18,30
|963.475.665
|% 0,77
|
|PETKM
|6,60
|782.537.250
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,86
|635.517.955
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,34
|551.153.514
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,86
|635.517.955
|% 0,00
|
|GARAN
|7,13
|1.192.438.363
|% 1,86
|
|TSKB
|1,28
|205.055.950
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,14
|330.370.927
|% 2,88
|
|PETKM
|6,60
|782.537.250
|% -0,15
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1181
|8,1210
|% 0,40
|
|Euro
|9,7774
|9,7867
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,3067
|11,3634
|% 0,28
|
|Frank
|8,8324
|8,8856
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1595
|2,1703
|% 0,46
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-3,38
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,44
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|2,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|67,40
|67,40
|0,35
|